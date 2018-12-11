Коллекция Dolce & Gabbana Alta Moda. Весна-лето, 2019

В минувшую субботу итальянская марка представила кутюрную коллекцию будущего сезона.

Субботним вечером гостей миланского дворца XVII века Palazzo Litta ожидал настоящий сюрприз. Показ коллекции haute couture итальянской марки Dolce & Gabbana прошел в атмосфере эпохи Ренессанса и представленными образами напоминал об уроках по истории искусств. В декорациях, оформленных зеркалами, золотом, живыми цветами и ярким освещением, модели выходили на подиум в нарядах, украшенных шедеврами итальянских мастеров-живописцев. Образы были щедро декорированы цветочными вышивками, жемчугом, а также рюшами и оборками. Получилось очень эффектно и красиво.