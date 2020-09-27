Коллекция Dolce&Gabbana. Весна-лето, 2021

Главной темой коллекции будущего сезона итальянского бренда стала рукодельная техника пэчворк.

Дизайнерский дуэт представил новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане. Декорации шоу Dolce&Gabbana напоминали гостям о традиционных сицилийских орнаментах, майолике и керамических узорах. В этом же духе были декорированы весенне-летние образы, однако главной темой коллекции стала рукодельная техника пэчворк. Ее использование сделало вещи более яркими и живыми, а также позволило сочетать, казалось бы, несочетаемые мотивы.