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Артем Кузелев

Коллекция Dolce&Gabbana. Весна-лето, 2021

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  • 27 Сентября 202023:43
Сюжеты: Dolce&Gabbana, Весна-лето 2021

Главной темой коллекции будущего сезона итальянского бренда стала рукодельная техника пэчворк.

Дизайнерский дуэт представил новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане. Декорации шоу Dolce&Gabbana напоминали гостям о традиционных сицилийских орнаментах, майолике и керамических узорах. В этом же духе были декорированы весенне-летние образы, однако главной темой коллекции стала рукодельная техника пэчворк. Ее использование сделало вещи более яркими и живыми, а также позволило сочетать, казалось бы, несочетаемые мотивы.

 
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