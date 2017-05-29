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Артем Кузелев

Коллекция Dsquared2. Cruise, 2018

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  • 29 Мая 201719:35
Сюжеты: Dsquared, cruise 2018

Братья Кейтены представили несколько образов, которыми определили стиль будущего круизного сезона.

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  • Dsquared2. Cruise, 2018

На этот раз в работе дизайнеров отчетливо читается увлечение рок-н-ролльной культурой 1950-х годов. Однако свои ретронастроения Дин и Дэн дополнили элементами гламура, который гармонично сочетали с сафари. В итоге у Кейтенов получился небольшой, но практичный и очень красивый гардероб на каждый день. Брюки капри, укороченные и расклешенные пальто, мини-платья братья выполнили из роскошного жаккарда, который украсили кожаными элементами и пэчворком.

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