Коллекция Dsquared2. Cruise, 2019

Братья Кейтены представили лукбук круизной коллекции, основанной на панке, милитари и актуальных городских ссылках.

«Chic Vicious!», – восклицают в новой коллекции братья Кейтены, играя с именем самого известного панка. Эти два слова как нельзя лучше характеризуют всю круизную коллекцию Dsquared2, которая замешана на панке и милитари, но все же помнит о том, что адресована потребителям сегмента «люкс». В целом, весь модельный ряд смотрится аутентично, выверено и правильно, однако лукбук все же вызывает вопрос: «На какую аудиторию ориентируются дизайнеры?» Для молодежи образы слишком комичны и пафосны, для старшего поколения – неинтересны или же слишком смелы. Впрочем, рассматривать образы очень интересно, и, может быть, стоит воспринимать их в качестве источников вдохновения для создания повседневных луков.