Коллекция Dsquared2. Pre-Fall, 2018

Братья Кейтены представили лукбук гламурной межсезонной коллекции, вдохновленной образами дискотек 1970-х.

1 / 53 Dsquared2. Pre-Fall, 2018









































































































В мире Дина и Дэна Кейтенов нет места для печалей и скуки. Дизайнеры продолжают развлекаться, вдохновляясь на этот раз диско рубежа 1970-1980-х и шумными вечеринками той эпохи, полными гламура и блеска. Героиня межсезонной коллекции Dsquared2 будущего года — королева ночной жизни Манхэттена, напоминающая нам героиню басни «Попрыгунья-стрекоза». Братья Кейтены предлагают получать от жизни удовольствие и украшать ее по мере возможностей: металлизированные ткани, полоска, яркий камуфляж должны в этом помочь.