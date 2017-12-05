Коллекция Dsquared2. Pre-Fall, 2018

Братья Кейтены представили лукбук гламурной межсезонной коллекции, вдохновленной образами дискотек 1970-х.
В мире Дина и Дэна Кейтенов нет места для печалей и скуки. Дизайнеры продолжают развлекаться, вдохновляясь на этот раз диско рубежа 1970-1980-х и шумными вечеринками той эпохи, полными гламура и блеска. Героиня межсезонной коллекции Dsquared2 будущего года — королева ночной жизни Манхэттена, напоминающая нам героиню басни «Попрыгунья-стрекоза». Братья Кейтены предлагают получать от жизни удовольствие и украшать ее по мере возможностей: металлизированные ткани, полоска, яркий камуфляж должны в этом помочь.
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