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Артем Кузелев

Коллекция Dsquared2 Pre-Fall, 2020

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  • 04 Декабря 201910:34
Сюжеты: Dsquared, Pre-Fall 2020

Дин и Дэн Кейтены предложили обновленный, веселый и гламурный взгляд на элегантный образ.

Для межсезонья будущего года дизайнеры создали армию образов шикарных выпускников британских колледжей. Здесь вы найдете и представительниц высшего класса в респектабельных стильных пиджаках, и полосатые свитера с джинсами для выходных и каникул, и свободные кардиганы, будто с плеча бойфренда, с клетчатыми миниюбками. В соответствии с фирменным характером бренда, настроение у коллекции очень веселое и яркое.

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