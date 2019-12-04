Коллекция Dsquared2 Pre-Fall, 2020

Дин и Дэн Кейтены предложили обновленный, веселый и гламурный взгляд на элегантный образ.

Для межсезонья будущего года дизайнеры создали армию образов шикарных выпускников британских колледжей. Здесь вы найдете и представительниц высшего класса в респектабельных стильных пиджаках, и полосатые свитера с джинсами для выходных и каникул, и свободные кардиганы, будто с плеча бойфренда, с клетчатыми миниюбками. В соответствии с фирменным характером бренда, настроение у коллекции очень веселое и яркое.