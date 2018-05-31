Коллекция экипировки BMW Motorrad 2018 c технологией GORE-TEX X-Trafit

Новая коллекция BMW Motorrad 2018 предлагает поклонникам бренда широкий выбор высококлассной продукции – от премиальной повседневной одежды и аксессуаров до стильных кожаных курток. Коллекция выдержана в классическом дизайне, отражает философию «Make Life a Ride» в каждой детали и будет представлена в двух комплектах, доступных с января по июнь и с июля по декабрь 2018 года. Кожаные изделия будут доступны в течение всего года.

Перчатки и ботинки – неотъемлемая часть любой мотоциклетной экипировки. Обладателям туристических мотоциклов BMW Motorrad предлагает водонепроницаемые перчатки Allround. Тот, кому необходимо крепко держать руль во время поездок по бездорожью, остановит свой выбор на перчатках Rallye. Благодаря технологии GORE-TEX X-Trafit перчатки GS DRY отличаются продолжительной непромокаемостью и воздухопроницаемостью. В то время как кожаные ботинки VentureGrip идеально подходят для путешествий и занятий мотоспортом, перчатки Ride станут отличными помощниками при передвижении по городу.