Коллекция Elie Saab. Cruise, 2018

Новая круизная коллекция Эли Сааба полностью вдохновлена морской тематикой и образами подводного мира.
Тема моря проходит лейтмотивом через всю курортную коллекцию Эли Сааба. Здесь можно увидеть мантии, замысловато расшитые бисером и украшенные волнистыми рисунками. Шифоновые платья вызывают ассоциации с прозрачной морской водой, искрящейся на солнце. Подводные растения, кораллы и другие уместные атрибуты здесь тоже представлены во всей полноте. Сетка и макраме напоминают о рыболовных сетях, а пайетки и камни – о рыбной чешуе. Известный своим первоклассным гламуром, Сааб пытается работать с повседневностью, но превращает ее в праздник роскоши. Смотрится все очень красиво!
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.