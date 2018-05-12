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Артем Кузелев

Коллекция Elie Saab. Pre-Fall, 2018

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  • 12 Мая 201812:16
Сюжеты: Elie Saab, Pre-fall 2018

На этот раз в свою фирменную элегантность и изысканную женственность Эли Сааб добавил тему Дикого Запада.

В последнее время Эли Сааб часто обращается к темам, которые не свойственны его коллекциям. Традиционно элегантный, изысканный, гламурный и гиперженственный стиль работ Сааба вдруг оживляется культурой Амазонки в весенне-летней коллекции. В межсезонье модельер предлагает въезжать на конях-мустангах и в соответствующей экипировке.

Сааб очевидно вдохновлен вестернами, темой Дикого Запада и кочевниками пустыни Сонора. Грубоватые детали и эклектика, позаимствованные отсюда, еще раз подчеркивают предельную женственность образов. Контрасты не смотрятся слишком агрессивно или вычурно, Эли работает с ними как большой мастер и не допускает переборов. Жизнерадостности моделям придает щедрый декор с заметным влиянием этники.

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