Коллекция Elie Saab. Pre-Fall, 2018

На этот раз в свою фирменную элегантность и изысканную женственность Эли Сааб добавил тему Дикого Запада.

В последнее время Эли Сааб часто обращается к темам, которые не свойственны его коллекциям. Традиционно элегантный, изысканный, гламурный и гиперженственный стиль работ Сааба вдруг оживляется культурой Амазонки в весенне-летней коллекции. В межсезонье модельер предлагает въезжать на конях-мустангах и в соответствующей экипировке.

Сааб очевидно вдохновлен вестернами, темой Дикого Запада и кочевниками пустыни Сонора. Грубоватые детали и эклектика, позаимствованные отсюда, еще раз подчеркивают предельную женственность образов. Контрасты не смотрятся слишком агрессивно или вычурно, Эли работает с ними как большой мастер и не допускает переборов. Жизнерадостности моделям придает щедрый декор с заметным влиянием этники.