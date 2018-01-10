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Артем Кузелев

Коллекция Emporio Armani. Pre-Fall, 2018

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  • 10 Января 201814:22
Сюжеты: Armani, Pre-fall 2018

Компактная межсезонная коллекция Армани стала универсальным городским гардеробом, включающим все: от спортивного шика до легкой формальности.

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  • Emporio Armani. Pre-Fall, 2018

Новая коллекция Emporio Armani выдержана в традиционном ключе бренда, но получила динамичный характер за счет спортивных акцентов. Образы собираются в универсальный городской гардероб с фирменной комбинацией элементов женской и мужской одежды. Костюмы остаются по-прежнему шикарными, но легки. Демократичности стилю марки придает использование шерстяной ткани и денима, блейзеры удлиненного силуэта и струящиеся брюки. Укороченные жакеты из разноцветного жаккарда, вдохновлены современной цифровой графикой, а стеганые бомберы ассоциируются с форменной одеждой. За спорт и динамику отвечают также боксерские шорты и комбинезоны с капюшонами.

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