Коллекция Emporio Armani. Pre-Fall, 2018

Компактная межсезонная коллекция Армани стала универсальным городским гардеробом, включающим все: от спортивного шика до легкой формальности.

1 / 17 Emporio Armani. Pre-Fall, 2018

































Новая коллекция Emporio Armani выдержана в традиционном ключе бренда, но получила динамичный характер за счет спортивных акцентов. Образы собираются в универсальный городской гардероб с фирменной комбинацией элементов женской и мужской одежды. Костюмы остаются по-прежнему шикарными, но легки. Демократичности стилю марки придает использование шерстяной ткани и денима, блейзеры удлиненного силуэта и струящиеся брюки. Укороченные жакеты из разноцветного жаккарда, вдохновлены современной цифровой графикой, а стеганые бомберы ассоциируются с форменной одеждой. За спорт и динамику отвечают также боксерские шорты и комбинезоны с капюшонами.