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Артем Кузелев

Коллекция Emporio Armani Pre-Fall 2020

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  • 18 Декабря 201922:40
Сюжеты: Armani, Pre-Fall 2020

Джорджио Армани традиционно непривычно немногословен в межсезонной коллекции, дизайнер скорее дает ориентиры осенне-зимней коллекции.

Лукбук новой коллекции Джорджио Армани наполнен современной элегантностью и очарованием гламура. Дизайнер пересмотрел свой фирменный мягкий взгляд на модные традиции и разбавил их иронией и непринужденностью молодости. Поэтому образы и получились такими легкими, хотя и – безусловно! – с узнаваемым авторским почерком. Армани играет с пропорциями, урезая пиджаки и придавая им более квадратную форму, а классический смокинг оживляет соседством со свободными плиссированными брюками. Не обошлось в коллекции без любимого модельером бархата и перетянутых ремнями талий.

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