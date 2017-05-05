Коллекция Erdem. Pre-Fall, 2017

Новая межсезонная коллекция Эрдема Моралиоглу полна романтики и женственности, а также ностальгических ассоциаций с давно прошедшими эпохами.

1 / 27 Erdem. Pre-Fall, 2017





















































Очередная коллекция марки Erdem традиционно удивляет своей оригинальностью и привлекательностью. Дизайнеру раз от раза удается сочетать функциональность и коммерческий успех с элегантностью и женственностью. При этом межсезонная коллекция Эрдема Моралиоглу выглядит вполне современно, хотя во многом вдохновлена ностальгическими ассоциациями. Дизайнер смешивает все самое лучшее из моды прошлых эпох и получает отличный результат. В новых образах, раскрашенных пестрыми цветочными принтами и узорами в виде райских птиц много сексуальности, нежности, романтики и простоты, которых часто не достает современной моде.