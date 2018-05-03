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Артем Кузелев

Коллекция Erdem. Pre-Fall, 2018

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  • 03 Мая 201813:17
Сюжеты: Erdem, Pre-fall 2018

Эрдем Моралиоглу представил лукбук очень романтичной коллекции струящихся платьев максимальной длины и объемного трикотажа.

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  • Erdem. Pre-Fall, 2018

Работая над новой коллекцией, Эрдем Моралиоглу вдохновлялся архивами британского дизайнера Лоры Эшли с ее  ярким и порой вычурным стилем. Дизайнер объединил настроение знаменитой британки с мультяшными картинами и рисунками японского художника Кацушики Хокусай, но в итоге сумел создать не гротеск, а романтику. Струящиеся платья макси Эрдем разбавил техникой квилт и разнообразными принтами. Модельер работал с оборками, цветами, объемными рукавами, собранными на запястьях, но делал это осторожно и элегантно. В отличие от источников вдохновения, его образы не получились вычурными, хотя в них и заметно доля ретро.

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