Вход
ADV



Интересно
Erdem (17)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Erdem. Весна-лето, 2021

  • 205
  • 0
  • 28 Сентября 202011:28
Сюжеты: Erdem, Весна-лето 2021

Эрдем Моралиоглу посвятил коллекцию будущего сезона писательнице Сьюзен Зонтаг.

По признанию дизайнера, работая над весенне-летней коллекцией, он вдохновлялся не только произведениями Зонтаг, но и ее личным стилем. «Действие этого произведения [«Любовница вулка»] разворачивается во времена потрясений и неопределенности. Герои книги живут в тени чего-то гораздо большего и могущественного, чем они сами. Это чувство напомнило мне о нынешних днях», – пояснил Моралиоглу. Шоу состоялось в лесу района Эппинг-Форест, Эссекс, Великобритания. В целом коллекция оказалась традиционной для марки: в ней все так же можно видеть платья максимальной длины, цветочные принты, кейпы, драпировки, ленты и бабочек.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru