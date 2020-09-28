Коллекция Erdem. Весна-лето, 2021

Эрдем Моралиоглу посвятил коллекцию будущего сезона писательнице Сьюзен Зонтаг.

По признанию дизайнера, работая над весенне-летней коллекцией, он вдохновлялся не только произведениями Зонтаг, но и ее личным стилем. «Действие этого произведения [«Любовница вулка»] разворачивается во времена потрясений и неопределенности. Герои книги живут в тени чего-то гораздо большего и могущественного, чем они сами. Это чувство напомнило мне о нынешних днях», – пояснил Моралиоглу. Шоу состоялось в лесу района Эппинг-Форест, Эссекс, Великобритания. В целом коллекция оказалась традиционной для марки: в ней все так же можно видеть платья максимальной длины, цветочные принты, кейпы, драпировки, ленты и бабочек.