Коллекция Escada. Cruise, 2019

Дизайнер Нил Слоан наблюдал за ночным небом, чтобы перенести его на модели из новой коллекции немецкой марки.

Вторая коллекция Нила Слоана в качестве глобального директора по дизайну Escada получилась немного эксцентричной. Дизайнер продолжает работать с архивом марки, которая со дня своего основания делала ставку на современных, энергичных и спортивных клиенток. На этот раз Слоан обратился к силуэтам восьмидесятых годов, когда женщина стала еще более независимой и раскрепощенной.

Помня о том, что 1980-е – это еще и время бесконечных вечеринок, Нил обратился к звездному небу за вдохновением. Дизайнеру удалось перенести на ткани небесную дымку, облачность и мерцание. Слоан использовал люрекс и бархат, что смотрится очень ностальгично. Блестящие фактуры модельер разбавил розовым и зеленым цветами, что придало коллекции витальности.