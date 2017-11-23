Коллекция Escada. Pre-Fall, 2018

Немецкая марка представила лукбук свой межсезонной коллекции будущего года, основанной на элементах мужского костюма и крупных принтах.

Главный директор по дизайну Escada Найолл Слоун дебютировал только в августе, но уже уверенно меняет концепцию марки. Его дебютную коллекцию для бренда можно будет увидеть лишь будущей осенью, однако по межсезонным образам заметны первые изменения классического стиля Escada. Марка становится более авангардной, раскрепощенной и молодежной. В новой коллекции заметно сильное влияние спортивного стиля и классического мужского костюма. В образах есть сила, динамика и структурированность. Смотрится все очень стильно и гармонично.