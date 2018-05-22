Коллекция Escada Sport. Cruise, 2019

Коллекция спортивной линейки Escada получилась яркой и очень эмоциональной за счет использованных Нилом Слоаном принтов.

Если в круизной коллекции основной линии Слоан исследовал тему звездного неба и ее воплощение в дневных образах, то коллекция спортивной линейки позволила ему быть более игривым. Дизайнер обращается к еще более юной аудитории, привлекая ее непринужденными тканями и классными яркими принтами. Рисунки Нил дополняет блестками и снимаемым декором, а люрекс – кружевом. В итоге получились энергичные образы, в которых есть и свобода, и кокетство, и актуальные вибрации.