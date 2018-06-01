Коллекция Etro. Cruise, 2019

Работая над новой круизной коллекцией, Вероника Этро постаралась воссоздать очаровательную атмосферу тайного сада.

Новая коллекция Etro полна мечтательной и очаровательной атмосферой. Образы получились очень женственными, хотя Вероника Этро предпочла работать со сдержанной элегантностью и несложными силуэтами. Этот ход дизайнер компенсирует калейдоскопическим диапазоном многоцветных принтов. Ботанические мотивы и новые версии фирменного узора пейсли Этро дополняет сложной графикой, но расслабленные фактуры и драпировки не дают моделям растерять нежность. В целом, коллекция традиционно вдохновлена бохо, что особенно заметно по текучим кимоно и халатам из шелка.