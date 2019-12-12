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Артем Кузелев

Коллекция Etro Pre-Fall 2020

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  • 12 Декабря 201911:26
Сюжеты: Etro, Pre-Fall 2020

В межсезонной – довольно сложной – коллекции итальянского дома слышна отголоски аргентинских гаучо и центральноевропейских мотивов.

Вероника Этро подошла к созданию межсезонной непривычно основательно. Дизайнер придумала довольно сложные образы, вдохновленные, с одной стороны, люксом, с другой, – кочевым духом. Здесь без труда можно увидеть мотивы традиционные для аргентинской народной культуры, но без перекоса в этнику. Большая часть образов смотрится очень уютно, за комфорт отвечают полосатые пончо, пуховики и юбки из натуральных материалов. Кардиганы ручной работы сочетаются с костюмами из вельвета, а шелковые макси-платья украшены нежными оборками. Этро удалось найти идеальный баланс между эксцентричностью и элегантностью.

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