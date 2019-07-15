Коллекция Fendi Couture. Осень, 2019

Показ кутюрной коллекции Сильвии Вентурини Фенди проходил в кинематографической атмосфере римского Колизея.

То, что итальянский дом Fendi решил показать новую коллекцию в Риме, не было удивительным. Карл Лагерфельд очень любил древний город и считал его особенным для себя. Здесь же, в Вечном городе, 54 года назад дизайнер присоединился к дому по просьбе пяти сестер Фенди и оставался с ним вплоть до своей смерти. Карл часто хвастался, что за время сотрудничества с маркой он посещал Рим более 800 раз.

В память о Карле Лагерфельде и годах его работы с Fendi кутюрная коллекция команды Сильвии Вентурини Фенди состоит из 54 образов. Посвящение получилось очень трогательным и красивым. Здесь нашли новую жизни архивы дома и идеи бывшего креативного директора. Однако Сильвия справедливо заметила: «Я должна была сделать что-то и от себя». Поэтому в узнаваемом стиле Лагерфельда вдруг появились романские мотивы, в частности случайные и несовершенные прожилки древнего мрамора и мозаика.