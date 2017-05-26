Коллекция Fendi. Cruise, 2018

Карл Лагерфельд обновил стиль итальянского дома, привнеся в круизную коллекцию ярких нот поп-арта.

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Итальянский дом Fendi представил лукбук традиционно миниатюрной круизной коллекции. На этот раз Карл Лагерфельд захотел обновить стиль марки, привнеся в него ярких красок поп-арта и ретрофутристичности. При этом дизайнер работал с функциональными силуэтами и практичными вещами, которые идеально подойдут для путешествий. Карл использовал маскулинные образы, но придал им нежности и мягкости за счет палитры и мягких тканей. Получилось осень стильно, хоть и несколько минималистично.