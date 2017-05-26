Вход
ADV
Интересно
Fendi (99)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Fendi. Cruise, 2018

  • 102
  • 0
  • 26 Мая 201722:24
Сюжеты: Fendi, cruise 2018

Карл Лагерфельд обновил стиль итальянского дома, привнеся в круизную коллекцию ярких нот поп-арта.

1 / 5
  • Fendi. Cruise, 2018

Итальянский дом Fendi представил лукбук традиционно миниатюрной круизной коллекции. На этот раз Карл Лагерфельд захотел обновить стиль марки, привнеся в него ярких красок поп-арта и ретрофутристичности. При этом дизайнер работал с функциональными силуэтами и практичными вещами, которые идеально подойдут для путешествий. Карл использовал маскулинные образы, но придал им нежности и мягкости за счет палитры и мягких тканей. Получилось осень стильно, хоть и несколько минималистично.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru