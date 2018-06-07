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Артем Кузелев

Коллекция Fendi. Cruise, 2019

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  • 07 Июня 201816:52
Сюжеты: Fendi, cruise 2019

Одну из самых лаконичных и скромных круизных коллекций будущего года представил итальянский дом моды.

На этот раз Карл Лагерфельд создал для Fendi необычно скромную коллекцию. Дизайнер по-прежнему остается верным фирменному стилю дома и люксовому направлению, однако эти образы никак не назовешь вычурными или чрезмерными. Круизная коллекция собрана из нарядов с безупречными силуэтами, которые смягчаются изысканными вышивками и украшениями. Образы выглядеть очень женственно, но при этом без перекоса в романтику или ретро. Кроме того, модели получились функциональными и реалистичными, а цветовая гамма – спокойной, но изысканной.

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