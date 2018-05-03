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Fendi (109)
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Артем Кузелев

Коллекция Fendi. Pre-Fall, 2018

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  • 03 Мая 201823:29
Сюжеты: Fendi, Pre-fall 2018

По традиции лукбук межсезонной коллекции римского дома моды оказался лаконичным, но очень красивым.

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  • Fendi. Pre-Fall, 2018

Римский дом моды представил свой лукбук межсезонной коллекции, в которой оказалось меньше десяти образов. При этом все они смотрятся безупречно, так как выполнены с высочайшим мастерством из самых лучших материалов. Коллекция, действительно, получилась очень красивой, что усилили элементы, заимствованные из народных ремесел. При этом эклектика народного стиля очень гармонично объединяется с романтикой и некоторой наивностью поп-культуры. Шика и элегантности моделям придает меховая отделка и детали из кожи. Образы немного напоминают о семидесятых годах XX века, но ностальгии в них нет, Fendi уверенно и с интересом смотрит в будущее.

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