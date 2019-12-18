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Артем Кузелев

Коллекция Fendi Pre-Fall 2020

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  • 18 Декабря 201922:40
Сюжеты: Fendi, Pre-Fall 2020

Как бы грубо это ни звучало, но, отправившись в одиночное плавание, Сильвия Вентурини Фенди сумела сполна проявить свой яркий и очень элегантный стиль.

Сильвия Вентурини Фенди представила очень компактную, очень элегантную, чувственную и комфортную коллекцию. Всего с десяток образов, но в них явно ощущается легкость и раскрепощенность дизайнера, вдохновлявшейся современными женщинами. Вентурини Фенди действительно говорит со своими клиентками, обращаясь к ним напрямую тет-а-тет. При это модельер не забывает о концепции сезонности и продолжает развивать идеи комфорта – тактильные текстуры и стеганые ткани – в образах для межсезонья. В коллекции есть и планы на осенне-зимнюю коллекцию – Сильвия декорирует модели тонкими оборками, использует фланель, придумывает юбки на пуговицах спереди и милые мини-платья.

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