Коллекция Fendi Pre-Fall 2020

Как бы грубо это ни звучало, но, отправившись в одиночное плавание, Сильвия Вентурини Фенди сумела сполна проявить свой яркий и очень элегантный стиль.

Сильвия Вентурини Фенди представила очень компактную, очень элегантную, чувственную и комфортную коллекцию. Всего с десяток образов, но в них явно ощущается легкость и раскрепощенность дизайнера, вдохновлявшейся современными женщинами. Вентурини Фенди действительно говорит со своими клиентками, обращаясь к ним напрямую тет-а-тет. При это модельер не забывает о концепции сезонности и продолжает развивать идеи комфорта – тактильные текстуры и стеганые ткани – в образах для межсезонья. В коллекции есть и планы на осенне-зимнюю коллекцию – Сильвия декорирует модели тонкими оборками, использует фланель, придумывает юбки на пуговицах спереди и милые мини-платья.