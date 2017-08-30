Коллекция FW 2017/2018 ювелирного бренда KoJewelry

В новой коллекции осень-зима дизайнер Ольга Кёнигсон запустила линию HEART, невероятно милые и трогательные серьги, кольца и колье в форме сердец, олицетворяющие нежность и любовь.

Ольга предлагает выбирать огранку в форме сердца не только молодым влюблённым девушкам, но и женщинам любого возраста. Серьги в форме сердец подходят любому типу лица, подчеркивают выразительные черты и отвлекают от недостатков. Огромный плюс этой линии в том, что украшения можно носить нон-стоп, так как подходят они под любой образ и случай. Стоит обратить внимание на камни - розовые и желтые синтетические бриллианты с завораживающими блеском и сверканием, которые никто не отличит от настоящих.

В новой коллекции также присутствуют обновлённые серьги, кольца и колье с кисточками, сильно отличающимися от предыдущих. Капли на концах кистей изготовлены из синтетических бриллиантов ручной огранки. Производство подобных капелек - это долгая, кропотливая и дорогостоящая работа. Но результат того стоит!

В линии CLASSIC CARATS появились круглые пусеты, на которые можно повесить любой обвес из коллекции KOJEWELRY™. Эта линия отличается строгостью линий, классической интерпретацией ювелирных изделий, соответствующим современным трендам.

Коллекция не обошлась и без популярного украшения - чокера. Но ни у кого до этого момента в голове не укладывалось понимание ювелирного чокера. Ольге Кёнигсон удалось воплотить мечту всех модниц в реальность. Размер чокера регулируется эксклюзивной новой застёжкой, благодаря чему он комфортно и плотно сидит на шее. Поклонницы бренда отлично знают, как все украшения сочетаются между собой и чокер не исключение. Он комбинируется со всеми колье с кисточками, что придаёт образу особый шарм.