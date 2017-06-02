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Артем Кузелев

Коллекция Giamba. Pre-Fall, 2017

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  • 02 Июня 201711:43
Сюжеты: Giambattista Valli, Pre-fall 2017

В межсезонной коллекции своей второй линии Джамбаттиста Валли рассуждает на тему молодости и романтики.

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  • Giamba. Pre-Fall, 2017

Итальянский дизайнер заметно омолодил свою вторую линию Теперь Giamba – это про романтику, свободу и молодость. Джамбаттисте Валли удается создавать очень насыщенные образы, полные сексуальной энергетики, но при этом он не рабоатет с откровенностью и агрессией. Дизайнер сочетает разную длину, объединяет разнородные фактуры, а также  играет с объемом. Мини здесь идет рядом с длинными рукавами, бархат – с шелком, а облегающие блузы – со струящимися складками. Отдельного внимания заслуживают игривые принты и вышивки на тему бабочек, танцующих фей и астрологических символов.

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