Коллекция Giamba. Pre-Fall, 2017

В межсезонной коллекции своей второй линии Джамбаттиста Валли рассуждает на тему молодости и романтики.

1 / 42 Giamba. Pre-Fall, 2017



















































































Итальянский дизайнер заметно омолодил свою вторую линию Теперь Giamba – это про романтику, свободу и молодость. Джамбаттисте Валли удается создавать очень насыщенные образы, полные сексуальной энергетики, но при этом он не рабоатет с откровенностью и агрессией. Дизайнер сочетает разную длину, объединяет разнородные фактуры, а также играет с объемом. Мини здесь идет рядом с длинными рукавами, бархат – с шелком, а облегающие блузы – со струящимися складками. Отдельного внимания заслуживают игривые принты и вышивки на тему бабочек, танцующих фей и астрологических символов.