Коллекция Giorgio Armani. Pre-Fall, 2018

На этот раз в межсезонной коллекции дизайнер использует шикарные оттенки серого, из которых собирает свои осторожные и соблазнительные образы.

1 / 18 Giorgio Armani. Pre-Fall, 2018



































По признанию самого Джорджио Армани, работая над межсезонной коллекцией, он, родившийся за пределами Милана в Пьяченце, вернулся к своим корням и вспомнил тот густой туман, который окружал город долгими зимами в его юности. Звучит слишком поэтично? Однако при первом же взгляде на новые образы знаток узнает эти мягкие оттенки, которыми Армани украшает мягкие плюшевые ткани. В межсезонье, по мнению дизайнера, следует окружать себя уютом, хотя и о фирменной соблазнительности Giorgio Armani забывать не стоит.

В качестве декора дизайнер использует шевроны, элементы в духе ар-деко и принты на кожаных лацканах. Более светлые оттенки серого придают некоторым моделям шика, а сочетание безрукавных пальто с бермудами из шелка – расслабленности и легкости. Выбранную гамму Армани разбавляет акцентами розового, белого и черного и украшает некоторые модели абстрактной интерпретацией цветочного рисунка.