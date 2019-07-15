Коллекция Givenchy Couture. Осень, 2019

Новая кутюрная коллекция Клэр Уэйт Келлер получилась очень театральной и очень красивой.

Клэр Уэйт Келлер – дизайнер-интеллектуал, которому удается гармонично объединять моду, искусство и ремесла. Представляя новую коллекцию, получившую название «Радикальное благородство», она заметила: «Я хотела повысить свой уровень, подтолкнуть его к чему-то, в чем больше театра». Из этого желания и эстетики кэмпа родилась новая героиня – «анархическая женщина», живущая в замке XVII-XVIII века, украшенного дорогими коврами и гобеленами. Новые образы получились очень фактурными и емкими. Здесь нашлось место и богемности, и драматичности, и старинным легендам. По признанию самой Уэйт Келлер, она во многом вдохновлялась и романтическим творчеством Александра Маккуина, отдавая ему дань уважения. В итоге мы видим прекрасные наряды для современных женщин, которым в одежде важна не только утилитарность и функциональность, но и интеллектуальная составляющая.