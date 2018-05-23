Коллекция Givenchy. Cruise, 2019

Создавая круизную коллекцию, Клер Уэйт Келлер была вдохновлена менее известной частью наследия Givenchy – спортивной линией эпохи восьмидесятых.

Мужской крой всегда был важной составляющей фирменного стиля Клер Уэйт Келлер. Дизайнер так или иначе использовала его в женских коллекциях, создавая очень классные образы. Дебютировав в доме Givenchy с коллекцией, которая отличалась острыми усиленными плечами, Келлер намекнула, что отказываться от своей манеры не собирается. К тому же это отлично рифмуется со смелым и новаторским кроем основателя дома Юбера де Живанши.

В круизной коллекции дизайнер вновь проявляет уважение к наследию дома и обращается к его архивам. Однако Келлер как всегда оригинальна: она выбирает в качестве источника вдохновения менее известную часть богатого наследия – линию легкой спортивной одежды, которую дом Givenchy выпустил в 1980-х годах. Отсюда такие интересные и ностальгичные образы,в которых можно увидеть и динамичную графику, и V-образные формы. При этом Келлер значительно усложняет силуэты и делает их современными.