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Артем Кузелев

Коллекция Givenchy. Cruise, 2019

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  • 23 Мая 201814:26
Сюжеты: Givenchy, cruise 2019

Создавая круизную коллекцию, Клер Уэйт Келлер была вдохновлена менее известной частью наследия Givenchy – спортивной линией эпохи восьмидесятых.

Мужской крой всегда был важной составляющей фирменного стиля Клер Уэйт Келлер. Дизайнер так или иначе использовала его в женских коллекциях, создавая очень классные образы. Дебютировав в доме Givenchy с коллекцией, которая отличалась острыми усиленными плечами, Келлер намекнула, что отказываться от своей манеры не собирается. К тому же это отлично рифмуется со смелым и новаторским кроем основателя дома Юбера де Живанши.

В круизной коллекции дизайнер вновь проявляет уважение к наследию дома и обращается к его архивам. Однако Келлер как всегда оригинальна: она выбирает в качестве источника вдохновения менее известную часть богатого наследия – линию легкой спортивной одежды, которую дом Givenchy выпустил в 1980-х годах. Отсюда такие интересные и ностальгичные образы,в  которых можно увидеть и динамичную графику, и V-образные формы. При этом Келлер значительно усложняет силуэты и делает их современными.

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