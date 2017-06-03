Коллекция Givenchy. Pre-Fall, 2017

В финальной коллекции для парижского дома моды Рикардо Тиши обращается к утонченному и мягкому скандинавскому стилю.

1 / 42 Givenchy. Pre-Fall, 2017



















































































Прощание с Givenchy у Тиши получилось очень эффектным. Лукбук смежной pre-fall коллекции говорит сам за себя. Дизайнер вдохновляется минимализмом и мягкостью скандинавской моды, но при этом адаптирует ее под современный стритстайл. И мужские, и женские образы межсезонной коллекции выглядят очень классно, комфортно, стильно и экологично. Тиши расширяет выбор выразительных средств Givenchy и дарит своим последователям безграничные возможности для творчества.

Что касается клиентов и клиенток парижского дома, то и им есть из чего выбрать. Правда, выбор этот сделать не так-то просто: эту коллекцию хочется иметь в своем гардеробе целиком!