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Артем Кузелев

Коллекция Givenchy. Pre-Fall, 2018

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  • 09 Января 201817:52
Сюжеты: Givenchy, Pre-fall 2018

Парижский дом моды представил несколько образов межсезонной коллекции, над созданием которых трудилась новый креативный директор Клэр Уэйт Келлер.

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  • Givenchy. Pre-Fall, 2018

Клэр Уэйт Келлер представила вторую коллекцию, созданную на новом рабочем месте, в качестве креативного директора парижского дома моды Givenchy. По опубликованным образам лукбука очевидно, что дизайнер решила объединить женскую и мужскую одежду, причем мужская линейка все больше занимает ее внимание. Вероятно, этот интерес продиктован тем, что Келлер привыкла работать как конструктор женских образов.

В немногочисленных представленных образах также сильно заметно, как Клэр всеми силами пытается забыть о стиле бохо, которые столько лет эксплуатировала, работая в Chloe. Дизайнер хочет избавиться от девичьей романтики, связанной с ее именем, поэтому активно использует спортивные элементы и уличную моду. Кроме того, следуя за современным курсом Givenchy, намеченным Рикардо Тиши, модельер размывает гендерные различия, работает с объемом, а также обращается за вдохновением к 1980-м. Новые образы получаются, с одной стороны, скульптурными, с другой – довольно мягкими и комфортными.

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