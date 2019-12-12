Коллекция Givenchy Pre-Fall 2020

Клэр Уэйт Келлер искала вдохновение в природе, чтобы поддержать «зеленые» инициативы парижского дома.

С тех пор, как британский дизайнер присоединилась к крупнейшей в мире группе люксовых товаров LVMH, креативные директора главных марок конгломерата стали более активно говорить об экологических инициативах. На последнем шоу Givenchy Клэр Уэйт Келлер показала рваные джинсы, сделанные из переработанных винтажных изделий, в знак уважения к устойчивости.

Новая коллекция дизайнера также вдохновлена самой природой, что заметно в дизайне моделей. Однако сама Келлер отмечает, что эта одежда рассчитана на многолетнее использование. Отсюда и обращение к классике, не выходящей из моды, и использование тканей из органических и переработанных волокон.