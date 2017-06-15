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Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy) (18)
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Артем Кузелев

Коллекция Gosha Rubchinskiy. Весна, 2018

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  • 15 Июня 201712:32
Сюжеты: Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy), Весна-лето 2018

Покинувший официальное расписание европейских Недель моды, Рубчинский представил в Петербурге мужскую коллекцию сезона весна-лето 2018.

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  • Gosha Rubchinskiy. Весна, 2018

Весенняя коллекция российского дизайнера традиционно основана на спортивной теме и включает вполне привычный для Рубчинского модельный ряд: от коротких шортов до спортивных костюмов. Влияние уличной культуры (которая в последнее время часто и создается Гошей) также заметно, однако отсылок к спальным районам Москвы 1990-х годов стало значительно меньше. Новый Рубчинский смотрится более благородно и даже элегантно, что, вероятно, обусловлено его коллаборацией с Burberry.

Да, мы снова видим эстетику андеграундных клубов. Да, элементы скейтерской униформы здесь тоже присутствуют. Да, в некотором смысле это опять размышления на постсоветскую тематику. Однако крой Рубчинского стал более интересным и объемным. Дизайнер, возможно, впервые задумывается не только над идеологической составляющей коллекции, но и над созданием и смыслом самих вещей.

В новых образах становится заметнее декоративная составляющая, что касается не только вышивок «Околорейв» и «Гоша Рубчинский», но и принтов. Дизайнер заимствует тратановый рисунок у тех же Burberry, что вписывает коллекцию в традиционную европейскую моду. Рубчинский вдохновляется и формальными тренчами и пальто, которые находит у тех же британцев.

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