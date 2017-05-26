Коллекция Grace от Московского ювелирного завода

Новая коллекция Grace – благородное сочетание белого или желтого золота в комбинации с сапфирами и бриллиантами классической круглой огранки.

Бриллианты занимают центральное место в коллекции Grace. Их огранка осуществляется на предприятии в Москве, что позволяет полностью контролировать процесс и осуществлять проверку качества каждого изделия.

Элегантные и изящные колье, серьги и браслеты – вечная классика вечерних и повседневных образов. Лаконичность художественной формы, подвижность соединений и игра бриллиантов присутствуют в каждом украшении коллекции Grace, которые дополняют любой образ, демонстрируя утонченность вкуса истинной современной леди.

Ювелирные украшения с бриллиантами МЮЗ могу стать фамильными драгоценностями, а также служить негласным пожеланием удачи и признаком достатка. Коллекция Grace – благородное воплощение роскоши.