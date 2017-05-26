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Бижутерия, украшения, драгоценности (572)
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Коллекция Grace от Московского ювелирного завода

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  • 26 Мая 201713:48
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Новая коллекция Grace – благородное сочетание белого или желтого золота в комбинации с сапфирами и  бриллиантами классической круглой огранки.

Бриллианты занимают центральное место в коллекции Grace. Их огранка осуществляется на предприятии в Москве,  что  позволяет полностью контролировать процесс и осуществлять проверку качества каждого изделия.

Элегантные и изящные  колье, серьги и браслеты – вечная классика вечерних и повседневных образов. Лаконичность художественной формы, подвижность соединений и игра бриллиантов присутствуют в каждом украшении коллекции Grace, которые дополняют любой образ, демонстрируя утонченность вкуса истинной современной леди.

Ювелирные украшения с бриллиантами МЮЗ могу стать фамильными драгоценностями, а также служить  негласным пожеланием удачи и признаком достатка.  Коллекция Grace – благородное воплощение роскоши.

 

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