Вход
ADV
Интересно
Gucci (284)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Gucci. Cruise, 2019

  • 255
  • 0
  • 07 Июня 201817:48
Сюжеты: Gucci, cruise 2019

Алессандро Микеле представил ослепительное театральное шоу в римском некрополе в Арле.

Можно бесконечно смотреть на то, как креативный директор Gucci смешивает мотивы викторианской эпохи и блеск итальянского гламура, работает с богатейшим декором и создает гармоничные сочетания зеленых и розовых оттенков. На этот раз в городке Арль на юге Франции Алессандро Микеле представил очередное эпическое шоу, в котором нашли отражение все любимые составляющие дизайнера. При этом Микеле по-прежнему удается не повторяться и создавать современную одежду, которая легко вписывается в реальность. В целом, все это великолепие (114 образов!) можно охарактеризовать как стиль рок-звезд XIX века.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru