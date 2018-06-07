Коллекция Gucci. Cruise, 2019

Алессандро Микеле представил ослепительное театральное шоу в римском некрополе в Арле.

Можно бесконечно смотреть на то, как креативный директор Gucci смешивает мотивы викторианской эпохи и блеск итальянского гламура, работает с богатейшим декором и создает гармоничные сочетания зеленых и розовых оттенков. На этот раз в городке Арль на юге Франции Алессандро Микеле представил очередное эпическое шоу, в котором нашли отражение все любимые составляющие дизайнера. При этом Микеле по-прежнему удается не повторяться и создавать современную одежду, которая легко вписывается в реальность. В целом, все это великолепие (114 образов!) можно охарактеризовать как стиль рок-звезд XIX века.