Коллекция Gucci. Cruise, 2021

Итальянский дом моды представил круизную коллекцию, получившую название Epilogue и завершившую трилогию, начатую в феврале этого года.

Весь день показа дом Gucci вел прямую трансляцию со съемок рекламной кампании новой коллекции под плейлист, составленный Алессандро Микеле. Вечером пользователи увидели 20-минутное видео, над созданием которого работали сам креативный директор марки, а также режиссеры Акинола Давиес, Дамьяно и Фабио Д’Иноченцо и фотограф Алек Сот . Что касается самой коллекции, то традиционно у Микеле получились очень яркие образы на грани безумия. Дизайнер смело использует яркие краски, сочетая на первый взгляд несочетаемое, выразительные принты разного калибра и любимое ретро, которое у дизайнера даже в таком гротескном виде смотрится очень современно.