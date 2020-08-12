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Артем Кузелев

Коллекция Gucci. Cruise, 2021

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  • 12 Августа 202011:03
Сюжеты: Gucci, cruise 2021

Итальянский дом моды представил круизную коллекцию, получившую название Epilogue и завершившую трилогию, начатую в феврале этого года.

Весь день показа дом Gucci вел прямую трансляцию со съемок рекламной кампании новой коллекции под плейлист, составленный Алессандро Микеле. Вечером пользователи увидели 20-минутное видео, над созданием которого работали сам креативный директор марки, а также режиссеры Акинола Давиес, Дамьяно и Фабио Д’Иноченцо и фотограф Алек Сот . Что касается самой коллекции, то традиционно у Микеле получились очень яркие образы на грани безумия. Дизайнер смело использует яркие краски, сочетая на первый взгляд несочетаемое, выразительные принты разного калибра и любимое ретро, которое у дизайнера даже в таком гротескном виде смотрится очень современно.

 
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