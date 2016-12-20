Коллекция Gucci. Pre-Fall, 2017

Алессандро Микеле представил яркий лукбук межсезонной коллекции Gucci, полной самых смелых фантазий.

1 / 86 Gucci. Pre-Fall, 2017











































































































































































Творческая фантазия Микеле не знает границ! На этот раз дизайнер украсил новые модели изображениями летающих ковров, огнедышащих драконов, загадочных пантер, а также элементами космической темы – летающими тарелками и планетой Сатурн. И это всего лишь малая часть обильного и сказочного декора, которым пользуется дизайнер. Смешивая черты разных культур, креативный директор Gucci снова получает удивительно красивую коллекцию, полную живых эмоций и самых разных настроений.

Что касается модельного ряда новой коллекции, то Микеле активно использует любимое ретро 1960-х и богемный стиль: роскошные вечерние платья он дополняет палантинами и лентами из тафты в духе Марии-Антуанетты. При этом дизайнер не забывает о том, что коллекция адресована современным женщинам, поэтому здесь живо чувствуется влияние спортивного стиля и уличной моды. Получается очень крутой микс, в котором отыскать что-то свое может любая модница.