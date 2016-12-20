Коллекция Gucci. Pre-Fall, 2017

Алессандро Микеле представил яркий лукбук межсезонной коллекции Gucci, полной самых смелых фантазий.
Творческая фантазия Микеле не знает границ! На этот раз дизайнер украсил новые модели изображениями летающих ковров, огнедышащих драконов, загадочных пантер, а также элементами космической темы – летающими тарелками и планетой Сатурн. И это всего лишь малая часть обильного и сказочного декора, которым пользуется дизайнер. Смешивая черты разных культур, креативный директор Gucci снова получает удивительно красивую коллекцию, полную живых эмоций и самых разных настроений.
Что касается модельного ряда новой коллекции, то Микеле активно использует любимое ретро 1960-х и богемный стиль: роскошные вечерние платья он дополняет палантинами и лентами из тафты в духе Марии-Антуанетты. При этом дизайнер не забывает о том, что коллекция адресована современным женщинам, поэтому здесь живо чувствуется влияние спортивного стиля и уличной моды. Получается очень крутой микс, в котором отыскать что-то свое может любая модница.
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