Коллекция Gucci Pre-Fall 2020

Алессандро Микеле – дизайнер, который любит разрабатывать последовательные и сложные повествования. Поэтому межсезонная коллекция логично продолжает весенне-летнюю.

За последние несколько лет Микеле неоднократно доказал, что не чувствует необходимости транслировать разные сообщения в разные сезоны. Межсезонная коллекция подтверждает это фирменное отношение дизайнера к моде. По сути Микеле не следует за трендами и не пытается угодить своим клиентам, он создает и последовательно развивает то, что считает красивым и имеющим потенциал. О новых образах сам модельер сказал: «Коллекция Pre-Fall 2020 года – это следующая глава после сентябрьского показа. Она рассказывает ту же историю о пропорциях, силуэте и, прежде всего, балансе между формой и цветом».