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Артем Кузелев

Коллекция haute joaillerie от Boucheron

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  • 10 Июля 201816:01
Сюжеты: Boucheron, Бижутерия, украшения, драгоценности

Парижский ювелирный дом представил роскошную коллекцию, посвященную собственному 160-летию.

Мастера ювелирного дома Boucheron представили в Париже юбилейную коллекцию haute joaillerie. В честь 160-летия марки ювелиры решили использовать придуманную ими самими новейшую технологию, объединяющую живую и неживую природу. Для создания декора для колец они использовали лепестки живых цветов: анемонов, фиалок, гортензий и пионов. Чтобы сохранить красоту лепестков, цветы были отсканированы, стабилизированы без использования пигментов и химических компонентов, а затем помещены на титан. Получилось очень изящно! Затем лепестки дополнили драгоценными камнями: сапфирами, гранатовыми спессартинами, турмалинами и желтыми бриллиантами.

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