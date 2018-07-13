Коллекция haute joaillerie от Cartier

Французский ювелирный дом представил на выставке haute joaillerie ярчайшую коллекцию, вдохновленную культурами разных стран.

Парижский дом Cartier представил свою коллекцию высокого ювелирного искусства, которая получила название Coloratura. Это слово как нельзя лучше отражает суть объединенных под ним украшений. Мастера ювелирного дома были вдохновлены культурными традициями самых разных народ: африканские племена, страны Востока, Индия и Япония. Об этом рассказывают не только экзотические и причудливые формы коллекции, но и очень сложная цветовая гамма, собранная из рубинов, изумрудов, турмалинов, хризобериллов и других драгоценных и полудрагоценных камней.