Коллекция haute joaillerie от Chanel

Мастера парижского дома моды посвятили коллекцию высокого ювелирного искусства антикварным ширмам Коко Шанель.

Для настоящих художников источники вдохновения находятся повсюду. Например, работая над новой коллекцией высокого ювелирного искусства, мастера дома Chanel вдохновлялись декоративными коромандельскими ширмами, принадлежащими когда-то самой Габриэль Шанель. Эти изящные антикварные предметы были созданы в XVII веке в Китае с использованием техники послойного нанесения черного смоляного лака. Узоры с ширм ювелиры дома перенесли на кольца, браслеты, серьги, часы и колье коллекции Coromandel.