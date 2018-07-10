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Артем Кузелев

Коллекция haute joaillerie от Chaumet

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  • 10 Июля 201815:52
Сюжеты: Chaumet, Бижутерия, украшения, драгоценности

Как и другие их коллеги, ювелирные мастера парижского дома в этот раз вдохновлялись экзотикой и традиционными украшениями народов Африки.

Французский дом Chaumet представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства, получившую название Tresors d’Afrique («Сокровища Африки»). Коллекция получилась очень яркой и очень экзотичной. Возможно, дело в том, что разрабатывались украшения в коллаборации с африканским художником Эвансом Мбугуа. Игривости коллекции добавили броши в виде животных из красной шпинели, изумрудов, сапфиров, мандаринового граната и других камней.

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