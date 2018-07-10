Коллекция haute joaillerie от Chopard

Неделя haute couture традиционно закончилась выставкой высокого ювелирного искусство, одной из жемчужин которой стала новая коллекция Chopard.

На этот раз ювелирный дом посвятил новую коллекцию Каннскому кинофестивалю. Отсюда и говорящее название Red Carpet, объединившее 71 изделие (по количеству лет существования фестиваля). Креативный директор марки Каролина Шойфеле отметила, что также вдохновлялась своими впечатлениями от путешествий по экзотическим странам. Коллекция получилась очень яркой и местами неожиданной: например, с традиционными изумрудами и драгоценными металлами здесь соседствуют натуральные перья петуха, серой цапли, страуса и темного фазана.