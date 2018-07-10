Коллекция haute joaillerie от Dior

Еще одной юбилейной коллекции выставки высокого ювелирного искусства стала новая коллекция, созданная мастерами парижского дома.

На три дня в залах парижского Музея современного искусства расположилась выставка высокого ювелирного искусства от дома Dior. На этот раз она посвящена 20-летию работы креативного директора линии Dior Виктуар де Кастеллан. Экспозиция была составлена из украшений новой коллекции Dior Dior Dior и избранных изделий прошлых лет. Всего на выставке можно было увидеть всего 220 экспонатов.