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Артем Кузелев

Коллекция haute joaillerie от Dior

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  • 10 Июля 201816:13
Сюжеты: Dior, Бижутерия, украшения, драгоценности

Еще одной юбилейной коллекции выставки высокого ювелирного искусства стала новая коллекция, созданная мастерами парижского дома.

На три дня в залах парижского Музея современного искусства расположилась выставка высокого ювелирного искусства от дома Dior. На этот раз она посвящена 20-летию работы креативного директора линии Dior Виктуар де Кастеллан. Экспозиция была составлена из украшений новой коллекции Dior Dior Dior и избранных изделий прошлых лет. Всего на выставке можно было увидеть всего 220 экспонатов.

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