Коллекция haute joaillerie от Van Cleef & Arpels

Парижский ювелирный дом представил коллекцию украшений по мотивам знаменитых сказок братьев Гримм.

В новой коллекции ювелирного дома Van Cleef & Arpels мы без труда и лишних слов угадываем персонажей и мотивы сказок братьев Гримм. В украшениях коллекции высокого ювелирного искусства нашли свое отражение «Двенадцать танцующих принцесс», «Золотая птица», «Три перышка» и «Бременские музыканты», собранные и изданные знаменитыми писателями еще в начале XIX века. Под заглавием Quatre contes de Grimm можно найти серьги, браслеты, ожерелья, броши и кольца из желтого и белого золота, усыпанные бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами, кораллами и жемчугом. Отличительный элемент коллекции фирменный секретный механизм, позволяющий превращать подвески в броши и наоборот.