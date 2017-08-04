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Артем Кузелев

Коллекция Hermes. Cruise, 2018

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  • 04 Августа 201712:44
Сюжеты: cruise 2018, Hermes

Дизайнер Надеж Ване-Цибульски продолжает черпать вдохновение в чистых линиях и ретро-эстетике.

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  • Hermes. Cruise, 2018

Круизная коллекция будущего года от парижского дома моды сочетает в себе простые и чистые линии, вырезы, ретропринты и утонченные ритмические акценты. Марка Hermes будто бы остается в стороне от динамики индустрии и актуальных трендов и по-прежнему предпочитает придерживаться классики. При этом то, что делает Надеж Ване-Цибульски, смотрится вполне современно. Дизайнеру дается соблюдать гармоничный баланс между архивными образами, превосходным качеством и свежим видением.

Вневременная классика Hermes обновляется, однако это не режет глаз. Знаменитые конные накидки на этот раз пересмотрены и выполнены в уникальных цветовых сочетаниях. Пальто апельсинового оттенка идет в паре с рубашкой абрикосового цвета и темно-синими брюками. Дизайнер также умело смешивает мотивы разных эпох: полоску в духе 1970-х и спорт-шик. Так рождается фирменный, легко узнаваемый стиль Hermes.

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