Коллекция Hermes. Pre-Fall, 2017

Работая над межсезонной коллекцией, Надеж Ване-Цибульски вдохновлялась модой 1980-х с ее гипертрофированными объемами и заостренными линиями.

1 / 32 Hermes. Pre-Fall, 2017































































Лукбук межсезонной коллекции Hermes приятно удивляет обилием ярких красок и геометричных принтов. Креативный директор дома моды вдохновлялась стилем восьмидесятых, что добавило коллекции жизнерадостности и энергичности. Здесь даже кожаные пальто смотрятся легко и свободно. В сочетании с платьями из шелковой саржи жесткие фактуры некоторых моделей становятся более мягкими и элегантными. Сочетание свитеров и юбок еще раз напоминают о 1980-х, что усиливается высокими сапогами из телячьей кожи и парчи. В целом, коллекция получилась очень эффектной и скорее подойдет более молодой аудитории.