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Артем Кузелев

Коллекция Hermes. Pre-Fall, 2017

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  • 15 Мая 201709:58
Сюжеты: Hermes, Pre-fall 2017

Работая над межсезонной коллекцией, Надеж Ване-Цибульски вдохновлялась модой 1980-х с ее гипертрофированными объемами и заостренными линиями.

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  • Hermes. Pre-Fall, 2017

Лукбук межсезонной коллекции Hermes приятно удивляет обилием ярких красок и геометричных принтов. Креативный директор дома моды вдохновлялась стилем восьмидесятых, что добавило коллекции жизнерадостности и энергичности. Здесь даже кожаные пальто смотрятся легко и свободно. В сочетании с платьями из шелковой саржи жесткие фактуры некоторых моделей становятся более мягкими и элегантными. Сочетание свитеров и юбок еще раз напоминают о 1980-х, что усиливается высокими сапогами из телячьей кожи и парчи. В целом, коллекция получилась очень эффектной и скорее подойдет более молодой аудитории.

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