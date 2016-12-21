Коллекция Iceberg. Pre-Fall, 2017

Креативный директор марки Джеймс Лонг вдохновлен поп-культурой, спортом и уличной модой Лондона.

1 / 44 Iceberg. Pre-Fall, 2017























































































В качестве источников вдохновения своей первой коллекции для Iceberg Джеймс Лонг выбрал уличную культуру Лондона, спортивный стиль и поп-эстетику. Результатом стали межсезонные образы, полные игривости, молодости, экстравагантности и женственности. Дизайнеру удалось вполне гармонично соединить в коллекции и отсылки к мультфильмам из серии о Бэтмене, и благородные силуэты максимальной длины, и куртки-бомеры. Вязаные свитера и асимметричные юбки здесь сочетаются с бахромой, а пальто в военном духе с яркими полосками и множеством карманов, которые обычно присущи спортивному стилю. Вставки в виде блестящих звезд, шифон и кружева отвечают за женственность и элегантность и делают по сути уличный бренд более изысканным и благородным. В целом, можно сказать, что это ироничный и очень личный взгляд на современную моду.