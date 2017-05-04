Коллекция I’m Isola Marras. Pre-Fall, 2017

Создавая межсезонную коллекцию, Антонио Маррас вдохновлялся традиционной культурой народов, живущих в Андах.

1 / 56 I’m Isola Marras. Pre-Fall, 2017















































































































Межсезонная коллекция второй линейки Антонио Марраса вдохновлена андской культурой, а также верованиями и ремеслами племен, которые проживают в этой части Южной Америки. При этом дизайнер не стал трактовать местную символику слишком буквально, но переработал ее через собственные чувства. В итоге получилась очень эклектичная и функциональная коллекция, в которой многие современные девушки найдут что-то свое.

Уютный трикотаж, графичные узоры и бахрома хорошо сочетаются с негабаритными кардиганами и свитерами. Платья максимальной длины украшены цветочными принтами и дополнены практичными телогрейками. Цветовая палитра полна насыщенных оттенков от зеленого и коричневого до розового, сиреневого и желтого. Особенно романтично смотрится микрогорошек, который гармонично соединился с этническими мотивами.