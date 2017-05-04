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Артем Кузелев

Коллекция I’m Isola Marras. Pre-Fall, 2017

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  • 04 Мая 201712:31
Сюжеты: Antonio Marras, Pre-fall 2017

Создавая межсезонную коллекцию, Антонио Маррас вдохновлялся традиционной культурой народов, живущих в Андах.

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  • I’m Isola Marras. Pre-Fall, 2017

Межсезонная коллекция второй линейки Антонио Марраса вдохновлена андской культурой, а также верованиями и ремеслами племен, которые проживают в этой части Южной Америки. При этом дизайнер не стал трактовать местную символику слишком буквально, но переработал ее через собственные чувства. В итоге получилась очень эклектичная и функциональная коллекция, в которой многие современные девушки найдут что-то свое.

Уютный трикотаж, графичные узоры и бахрома хорошо сочетаются с негабаритными кардиганами и свитерами. Платья максимальной длины украшены цветочными принтами и дополнены практичными телогрейками. Цветовая палитра полна насыщенных оттенков от зеленого и коричневого до розового, сиреневого и желтого. Особенно романтично смотрится  микрогорошек, который гармонично соединился с этническими мотивами.

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