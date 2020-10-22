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Артем Кузелев

Коллекция Isabel Marant. Весна-лето, 2021

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  • 22 Октября 202019:01
Сюжеты: Isabel Marant, Весна-лето 2021, Неделя моды в Париже

В рамках парижской Недели моды Изабель Маран представила жизнерадостную коллекцию, в которой нашлось место и нескольким мужским образам.

Главной темой весенне-летней коллекции Isabel Marant стал праздник, которого всем так не хватает в период пандемии. Чтобы поддержать это настроение, дефиле сопровождалось танцевальным перформансом и аэробикой. Получилось немного старомодно, однако это как нельзя лучше рифмовалось с самой коллекцией. У Марант отлично получилось собрать из металлизированных тканей топы и платья с рукавами-фонариками. Также в коллекции присутствуют цветочные принты, розовый, коралловый и синий оттенки. Дизайнер также работала с экокожей, из которой сшила несколько комбинезонов, топов и боди.

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